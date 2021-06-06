معاريف: شرطة الاحتلال توافق علي مسيرة الأعلام دون تغيير المسار

قالت مصادر عبرية اليوم الأحد 6/6/2021، أن شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" وافقت على مسيرة الأعلام يوم الخميس المقبل.

وأفادت صحيفة "معاريف"، أن شرطة الاحتلال وافقت على مسيرة الاعلام دون تغيير المسار وابلغت المستوي السياسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسرائيلية قررت التوصية للقيادة السياسية بالموافقة على المسيرة المخطط لها في القدس، مبينة أن هذه التوصية جاءت بعد نقاش مطول، رغم التهديدات والتحذيرات من إشعالها للأوضاع في مدينة القدس المحتلة.

وكانت مصادر عبرية، أعلنت أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة والضفة المحتلة.

وذكرت المصادر، أن رفع حالة التأهب، يأتي على خلفية الاستعداد لمسيرة الأعلام المقررة الخميس المقبل.

وكان مصدر أمني "إسرائيلي" حذر اليوم الأحد من تفجر الأوضاع بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بسبب مسيرة الأعلام المنوي تنظيمها الخميس المقبل في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أكدت أن إدارة الولايات المتحدة الامريكية عبرت خلال لقاءات منفصلة مع قادة الاحتلال عن قلقها الشديد لما يجري في مدينة القدس المحتلة جراء مسيرة الأعلام واحتمال عودة التصعيد العسكري بين "إسرائيل" وغزة كما شهدها الشهر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الادارة الأمريكية عبرت عن قلقها خاصة خلال لقائها بوزير جيش الاحتلال بيني غانتس في واشنطن الأسبوع الماضي.