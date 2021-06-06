مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم": الفصائل ستدرس طلب تأجيل اجتماعات القاهرة

قالت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأحد 6/6/2021، أن الفصائل الفلسطينية تدرس طلب تأجيل اجتماعات القاهرة.

وأضافت المصادر:"سيكون من الصعب الحديث عن تثبيت التهدئة في ظل تصعيد اليمين الصهيوني وإصرار الاحتلال على تنظيم مسيرة الأعلام في القدس يوم الخميس".

وكانت مصر قد وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة المقرر السبت المقبل، حسب ما أفادت وكالة "معا".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة من الفصائل الفلسطينية لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الفصائل تلقت دعوات رسمية من القاهرة للمشاركة في اجتماعات تتعلق بتثبيت وقف اطلاق النار وانطلاق حوار فلسطيني للتوافق على استراتيجية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة.

وأكد المصدر أن الفصائل ستذهب للقاهرة الخميس المقبل، مشددًا على أن الفصائل لديها اجندة نقاش مفتوحة تتناول كافة الملفات الداخلية وملفات إدارة الصراع مع الاحتلال.

يُشار إلى أن مصر تبذل جهود كبيرة لإنجاح وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار بالاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسيين في الشيخ جراح وسلوان.

ويأتي هذا الحوار لتثبيت وقف إطلاق النار الذي جاء بعد عدوان كبير شنته "إسرائيل" على قطاع غزة، استمر 11 يوماً أسفر عن أكثر من 250 شهيداً ودماراً كبيراً في المنشآت والمنازل والبنية التحتية.