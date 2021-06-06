اكبر تزوير في التاريخ.. نتنياهو يتهم منافسه بالازدواجية

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن ائتلافا تشكل حديثا ويوشك أن يطيح به إنما هو نتيجة "أكبر تزوير في الانتخابات" في تاريخ الديمقراطية.

وأضاف نتنياهو في تصريحات لمشرعين من حزبه ليكود اليميني "نشهد أكبر تزوير للانتخابات في تاريخ البلاد، بل وفي تاريخ الديمقراطية حسبما أرى".

وأشار في التصريحات التي بُثت على الهواء بصورة غير مباشرة إلى وعد بينيت الانتخابي ألا يتحالف مع لابيد وآخرين "لهذا يشعر الناس بالخداع بحق وهم يقاومون، وينبغي ألا يصمتوا".

وحذر نتنياهو، الذي يصارع من أجل بقائه السياسي بينما يواجه تهم فساد، من هذا الائتلاف الجديد، أثناء حديثه في اجتماع كتلة الليكود في الكنيست.

وقال نتنياهو "أعد بأننا، أنا وأصدقائي في حزب الليكود، سوف نعارض بشدة تشكيل حكومة التزوير هذه".

وأضاف أنه حتى لو تم تشكيل الحكومة "فسوف نطيح بها بسرعة كبيرة".

وفي وقت سابق، أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد وشريكه الرئيسي في الائتلاف نفتالي بينيت، التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم من ثمانية أحزاب من مختلف الأطياف السياسية.