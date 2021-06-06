جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على حدود غزة والضفة

قالت مصادر عبرية اليوم الأحد 6/6/2021، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة والضفة المحتلة.

وذكرت المصادر أن رفع حالة التأهب، يأتي على خلفية الاستعداد لمسيرة الأعلام المقررة الخميس المقبل.

وكان مصدر أمني "إسرائيلي" حذر اليوم الأحد من تفجر الأوضاع بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بسبب مسيرة الأعلام المنوي تنظيمها الخميس المقبل في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أكدت أن إدارة الولايات المتحدة الامريكية عبرت خلال لقاءات منفصلة مع قادة الاحتلال عن قلقها الشديد لما يجري في مدينة القدس المحتلة جراء مسيرة الأعلام واحتمال عودة التصعيد العسكري بين "إسرائيل" وغزة كما شهدها الشهر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الادارة الأمريكية عبرت عن قلقها خاصة خلال لقائها بوزير جيش الاحتلال بيني غانتس في واشنطن الأسبوع الماضي.