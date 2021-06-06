"الكنيست" يفرض حراسة مشددة لنواب عن حزب "يمينا الاسرائيلي"

فرض الكنيست التابع للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد، حراسة مشددة على اثنين من النواب عن حزب "يمينا الاسرائيلي" المتطرف، بعد إعلانهما عن التعرض للملاحقة، نتيجة التوترات السياسية المتصاعدة في "إسرائيل".

يشار انه يتعلق القرار بالنائبين "نير أورباخ" و"إديت سيلمان" وهما يتبعان ل"معسكر التغيير" المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد أيدا مؤخرا تشكيل الحكومة الجديدة "حكومة التغيير".

وكان قد احتج نشطاء يمينيون متطرفون أمام منزلي هذين النائبين، مطالبيهما بالانشقاق عن "معسكر التغيير" وعدم عزل رئيس الوزراء الحالي نتنياهو عن الحكم.

وقالت القناة الـ12 العبرية:" بأن سيارة لاحقت النائبة سيلمان، حيث كانت مزودة بمكبر صوت وجهت لها نداءات لعدم التصويت لتشكيل "حكومة التغيير".

جدير ذكره انه حذر جاز "الشاباك" التابع للاحتلال الاسرائيلي أمس من وقوع عمليات اغتيال سياسية، في ظل الحديث قرب عزل نتنياهو واشتداد الازمة السياسية لدى الاحزاب "الاسرائيلية".