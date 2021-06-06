أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 6 -6- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم سعر الذهب في سوريا بمختلف عياراته، لما يهم عدد كبير من المتابعين، ويحرص موقع فلسطين اليوم على تقديم كل جديد فيما يخص اسعار الذهب والعملات في العديد من الدول العربية المجاورة، كما يقدم كافة التحديثات التي تتعلق بترددات القنوات وغيرها، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 6 -6- 2021

استقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 6 يونيو 2021، لدى "الجمعية الحرفية للصياغة"، فيما قفزت الأسعار لدى السوق السوداء.

وفي السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) قفزت أسعار الذهب بشكل كبير في سوريا، وسط حالة من تقلبات الأسعار وعدم الاستقرار التي تشهدها الليرة السورية متأثرة بالوضع الاقتصادي المتدهور.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 6 -6- 2021

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع، وهي الأسعار نفسها دون تغيير منذ الخميس الماضي.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي من عدمه.

سعر الدولار في البنوك

بالمقابل بقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 6 -6- 2021

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم السبت عند مستوى 158.5 ألف ليرة للشراء، و159 ألف ليرة للبيع، وهي الأسعار نفسها دون تغيير منذ الخميس الماضي.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 6 -6- 2021

اسعار الذهب في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، خلال تعاملات الاحد، لدى "جمعية الصاغة" نحو 135 ألفا و786 ليرة للشراء، و136 ألفا و286 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 192 ألفا و471 ليرة للشراء، و197 ألفا و329 ليرة للبيع، مقابل 189 ألفا و820 ليرة للشراء، و194 ألفا و626 ليرة للبيع، وفقا لآخر سعر إغلاق.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر مبيعا بالأسواق) ، لدى السوق السوداء، ليسجل نحو 168 ألفا و487 ليرة للشراء، و172 ألفا و739 ليرة للبيع، مقابل 173 ألفا و854 ليرة للشراء، و178 ألفا و255 ليرة للبيع، عند آخر إغلاق للتعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، خلال تعاملات اليوم، مسجلا 144 ألفا و503 ليرات للشراء، و148 ألفا و150 ليرة للبيع، مقابل 142 ألفا و513 ليرة للشراء، و146 ألفا و121 ليرة للبيع، بحسب آخر سعر إغلاق.

أسعار الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 89 ألفا و393 ليرة، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 63 ألفا و721 ليرة.

أسعار الذهب عالميا

انتعش سعر الذهب عالمياً من أدنى مستوياته بعد أن جاءت زيادة الوظائف الأمريكية غير الزراعية دون التوقعات، لكن المعدن مازال بصدد أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر مارس/آذار.