حاز تردد قناة لنا السورية 2021 LANA TV الجديد على اهتمام كبير جدًا خلال الايام الماضية في الوطن العربي وخاصة في الدولة السورية.

وتمكنت القناة من لفت الانتباه وجذب المشاهدين لما تقدمه من مضمون قوي وحقيقي للجمهور العربي سواء فيما يتعلق بالأخبار السورية أو ما تعرضه من برامج ومسلسلات شامية.

يُشار إلى أن القناة تعكف باستمرار تغير ترددها بسبب ما تواجهه من هجمات واختراقات في محاولة لإيقاف صوت الدولة السورية.

لمحة عن قناة لنا السورية LANA TV

ويشاهد القناة مئات الالاف من ابناء الدول العربية خاصة يستمتعون بمشاهدة ومتابعة الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

وحققت قناة لنا السورية نجاحًا باهرًا في الوصول لقاعدة جماهيرية كبيرة على المستوى العربي والمحلي ومن فئات مختلفة، بعد إطلاق ترددها الجديد، إذ استخدمت تقنية جيدة في بث محتوها المميز يدون انقطاع او تشويش.

تردد قناة لنا السورية LANA TV على القمر الصناعي نايل سات:

وتبث قناة لنا السورية LANA TV عبر ترددها الجديد 2020، التي يعرض البرامج والمسلسلات المتنوعة على مدار الـ24 ساعة.

اسم القناة: قناة لنا بلس lana plus

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد لنا السورية lana tv / نايل سات: 12360 – 27500 / V

تردد lana tv hd / نايل سات: 11373 - 27500 / H