اعلام الاحتلال: أنباء أولية عن حدث أمني على حاجز حوارة جنوب نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:09 م
06 يونيو 2021
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اعلام الاحتلال: أنباء أولية عن حدث أمني على حاجز حوارة جنوب نابلس

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