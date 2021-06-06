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اعلام الاحتلال: أنباء أولية عن حدث أمني على حاجز حوارة جنوب نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:09 م
06 يونيو 2021
اعلام الاحتلال: أنباء أولية عن حدث أمني على حاجز حوارة جنوب نابلس
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