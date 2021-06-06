اندلاع حريق في "غلاف غزة" جراء سقوط بالون حارق اطلق من غزة

اندلع ظهر اليوم الأحد 6-6-2021 حريقٌ في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغيف" - غلاف غزة- مخلفًا أضرارًا مادية في أحراش المزارعين.

وذكرت وسائل اعلام الاحتلال أن التحقيقات الاولية اكتشفت ان سبب الحريق ناجم عن بالون حارق أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

يُشار إلى أن الخط الزائل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة بدأ يشهد حالة من الترقب والتوتر نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استفزاز المسلمين والمقاومة في غزة على وجه التحديد بتخطيطه لتنظيم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس الخميس المقبل.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية حذرت من تنفيذ مسيرة الأعلام الإسرائيلية خشية من عودة المواجهة العسكرية بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال.

يذكر أن قطاع غزة شهد بتاريخ 9-5-2021 معركة سيف القدس استمرت لمدة 11 يومًا بسبب انتهاك حرمة المسجد الأقصى من المستوطنين.