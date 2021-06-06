الاحتلال يرفض الافراج عن الأسير الأردني عبد الله أبو جابر

رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد، الافراج عن الأسير الأردنيّ عبد الله أبو جابر، حيث قامت بإعادته مجددًا إلى سجن "النقب الصحراوي"، بذريعة عدم استيفاء الأوراق الخاصة بالإفراج عنه ونقله إلى الأردن.

بدوره أكد نادي الأسير أن محكمة الاحتلال أجلت الإفراج عن الاسير ابو جابر لحين استيفاء أوراقه الخاصة به، لافتاً أنه قد يستغرق الأمر عدة أيام.

جدير ذكره أن الأسير أبو جابر يبلغ من العمر (44 عامًا)، ومعتقل منذ عام 2000 على خلفية مقاومته للاحتلال، وخلال سنوات اعتقاله الطويلة تمكّنت عائلته من زيارته مرتين فقط، حيث فقدَ خلال هذه السنوات والديه وشقيقته.