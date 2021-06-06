د. رمضان شلح يزين منصات التواصل تحت هاشتاق الشاهد الأمين

تزينت منصات التواصل الاجتماعي خاصة منصتي "فيسبوك وتويتر" اليوم الأحد بصور وفيديوهات الأمين العام الراحل لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبدالله شلح "ابا عبدالله" تحت هاشتاق "الشاهد الامين".

وتصدر الهاشتاق منصات التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية بعدما نظمت حركة الجهاد الإسلامي حفل توزيع وسام الدكتور رمضان عبد الله شلّح الذي يقام في الذكرى السنوية الأولى لرحيله.

يُشار إلى أن الراحل د. رمضان عبدالله كان شاهدًا على مراحل مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية منذ ولادته حتى استشهاده وتسلمه راية الأمانة العامة لحركة الجهاد بعد استشهاد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي، حيث واجه د. شلح أزمات كبيرة جدًا تخطاها بكل حكمة واقتدار لو تعرض لها أخرون لسقطوا.

وأكد النشطاء على تمسكهم بنهج الجهاد والمقاومة الذي رسمه وخطه الأمين العام الراحل د. رمضان شلح خلال السنوات الماضية التي قاد فيها الحركة إلى بر الامان ووصلت إلى قوة سياسية وعسكرية لا يستهان بها مطلقًا.

وكان عدد كبير من النشطاء قد كتبوا رثاءً للدكتور رمضان في ذكرى وفاته الاولى ومن بينهم الناشط جابر محمدين الذي كتب ما يلي:

سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسيل

سنطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل

سنطردهم من هواء الجليل.





#الأمين_الشاهد رحلت عنا يا دكتور رمضان شلح اسأل الله العظيم أن يحشرنا معك مع زمرت النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا pic.twitter.com/Eac9m9cr1Y — إبن السرايا (@14F8klNHIZ8F8iv) June 6, 2021

وقال محمدين: "هذا عهدك من شعر درويش الذي أقسمته للحاج عماد رجالك الأن يعملون عليه وبدء يرسمون طريق النصر بمداد توجيهاتك ونهجك يا عاقد لواء الجها د، أنت فينا لم تغب يا أبا عبد الله"

بينما كتب محمد حمد على حسابه في منصة فيسبوك: "كنت أتمنى أن ألتقي بالدكتور رمضان شلح، فهو قائد استثنائي، ومفكر وداعية إسلامي، وسياسي محنك، لكنه قضاء الله وقدره أن لا نجتمع في الدنيا الزائلة، فأسأل الله أن يجمعنا في الآخرة الباقية.





وكتبت الناشطة منال عواد: ‏"نم قرير العين أبا عبدالله، ستبقى ذكراك في قلوبنا، وسنبقى على النهج والعهد والوفاء ما حيينا"

أما الناشط محمد أبو عودة فقد كتب على حسابه في تويتر: "الشيء المؤلم في كل هذه المعادلة أننا لا نستطيع أبداً أن نسترجع لحظة زمان عبرت قد نرى شبيها لها .. وقد نحيا بعض جوانبها .. ولكننا لا نملك أن نستردها كاملة، رحم الله ابا عبدالله الشاهد الشهيد".

فيما كتبت الناشطة أحلام على حسابها في تويتر: "إرثك باقِ وإسرائيل إلى زوال د. رمضان عبد الله شلح الأمين العام الراحل لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".

وفي الوقت ذاته نشر المئات من النشطاء الفلسطينيين صور وفيديوهات للراحل د. رمضان يعبر فيها عن مواقفه الرزينة والصائبة ذات الرؤية الاستراتيجية والفكرة التي لا يمكن أن تموت.