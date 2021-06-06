تردد قناة لنا السورية الجديد LANA TV 2021، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ترددات قناة لنا السورية والتي يتابعها كثير من الناس، وبعد أن رأينا زيادة عمليات البحث من قبل المتابعين عن تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد الفضائية 2021 على القمر الصناعي نايل سات، قررنا كتابة هذا المقال، لمعرفة التردد الجديد تابع المقال للنهاية.

تردد قناة لنا السورية الجديد LANA TV 2021

مميزات قناة لنا السورية:

وتميز تردد قناة لنا السورية بعمليات البحث الكثيرة عليه على محرك البحث غوغل وخاصة بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

برامج قناة لنا السورية LANA TV 2021

تبث قناة لنا السورية برامجها بشكل مجاني وغير مشفر على مدار الـ 24 ساعة عبر ترددها على نايل سات، وتعرض قناة لنا السورية العديد من المسلسلات الجميلة ومنها: (برامج قناة لنا السورية، وبرامج حكايتي، وبرنامج ما ورد، وبرنامج من البابوج للطربوش، وبرنامج الرأي العام، وبرنامج لازم نحكي).

تردد قناة لنا السورية الجديد LANA TV 2021

يمكن للجميع متابعة قناة لنا السورية لمشاهدة كل البرامج والمسلسلات التي تبث على هذه القناة، بدون حدوث تشفير للبث أثناء المتابعة، وتتميز قناة لنا السورية بأنها تعمل على مدار 24 ساعة، حيث سجلت نسبة عالية، لأنها تعرض العديد من المسلسلات التي يتابعها نسبة كبيرة من المشاهدين، وكذلك تهتم بعض البرامج المتنوعة، وكذلك البرامج الهادفة، ومن خلال هذا الجدول نعرض تردد قناة لنا الجديد.

تردد قناة لنا السورية الجديد LANA TV 2021

اسم القناة- القمر الصناعي- التردد- معدل الترميز- الاستقطاب

تردد قناة لنا بلس lana plus نايل سات 12226 27500 أفقي H

تردد قناة لنا السورية lana tv نايل سات 12360 27500 رأسي V

تردد قناة lana tv hd نايل سات 11373 27500 أفقي H