سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 6 -6- 2021، ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كافة التحديثات بخصوص اسعار العملات في العديد من الدول، واليوم يقدم لكم "فلسطين اليوم" سعر الدولار في سوريا مقابل سعر الليرة السورية، حيث يهم شريحة كبيرة من المتابعين والتجار، ولذلك وبعد زيادة البحث عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 6 -6- 2021

وارتفع سعر صرف الدولار في سوريا، في التعاملات المبكرة اليوم الأحد 6 -6- 2021، بنحو 10 ليرات لدى السوق غير الرسمية.

السعر الرسمي للدولار في البنوك

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند مستوى 2512 ليرة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 6 -6- 2021

سعر الدولار لدى السوق السوداء

وزاد سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 3170 ليرة للشراء و3250 ليرة للبيع، مقابل 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع، أمس.

ويصل فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، إلى 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

اليورو الأوروبي

كما زاد سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا إلى 3852 ليرة للشراء و3954 ليرة للبيع، مقابل 3826 ليرة للشراء و3928 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 6 -6- 2021

الجنيه الإسترليني

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء إلى 4480 ليرة للشراء و4603 ليرات للبيع، مقابل 4445 ليرة للشراء و4586 ليرة للبيع، أمس.

الريال السعودي

وزاد سعر الريال السعودي إلى 843 ليرة للشراء و868 ليرة للبيع، مقابل 841 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع، أمس.

والدرهم الاماراتي

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية إلى 860 ليرة للشراء و885 ليرة للبيع، مقابل 858 ليرة للشراء و882 ليرة للبيع، أمس.

الدينار الكويتي

كما صعد سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 10536 ليرة للشراء و10828 ليرة للبيع، مقابل 10490 ليرة للشراء و10782 ليرة للبيع، أمس.