الصحة: حالة وفاة و173 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن وفاة واحدة و173 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و211 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس في مدينة بيت لحم.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 3، طولكرم 3، نابلس 11، جنين 7، سلفيت 1، بيت لحم 1، الخليل 3، رام الله والبيرة 5، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، أريحا الأغوار 0"، قطاع غزة 139.

وأشارت الكيلة إلى ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 2، طولكرم 9، نابلس 30، جنين 31، سلفيت 2، بيت لحم 4، الخليل 9، رام الله والبيرة 17، ضواحي القدس 0، قلقيلية 6، أريحا الأغوار 3"، قطاع غزة 98.

ولفتت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وبينت الكيلة وجود 18 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 41 مريضا.

كما نوهت إلى ان عدد المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 375,966، بينهم 234,420 تلقوا الجرعتين من اللقاح.