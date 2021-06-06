سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 6 -6- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تهم هذه العملة الكثير من المتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث الشهيرة عن هذ الموضوع قررنا كتابة هذ المقال.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 6 -6- 2021

استقرار سعر الدولار في مصر، في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد 6 -6- 2021، على مستواه مقابل الجنيه، لدى البنك المركزي المصري.

وجاء متوسط سعر الدولار عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع لدى 8 بنوك عاملة في السوق المصرية، وهي مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، بنك التعمير والإسكان، بنك عودة، المصرف المتحد، البنك الأهلي المتحد، وبنك أبوظبي التجاري.

أقل سعر للدولار

جاء أقل سعر صرف للدولار مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات الأحد، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وبنك مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر صرف للدولار في السوق المصرية، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، يليه البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الاوروبي

واستقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 6 يونيو 2021، لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، مقابل 19.06 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في السوق المصري، خلال تعاملات الأحد، لدى البنك المركزي المصري، ليصل إلى 22.13 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع، مقابل 22.14 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس السبت.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

وبقي سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وانخفض سعر الدينار الكويتي، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم، لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 51.90 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل 51.93 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، في ختام تعاملات أمس.