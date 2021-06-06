طالع أحدث المستجدات بشأن وفيات واصابات "كورونا" في فلسطين خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية برام الله، د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وذكرت د. الكيلة، في الموجز اليومي لأحدث المستجدات لفيروس كورونا، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 3، طولكرم 3، نابلس 11، جنين 7، سلفيت 1، بيت لحم 1، الخليل 3، رام الله والبيرة 5، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، أريحا الأغوار 0"، قطاع غزة 139.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 2، طولكرم 9، نابلس 30، جنين 31، سلفيت 2، بيت لحم 4، الخليل 9، رام الله والبيرة 17، ضواحي القدس 0، قلقيلية 6، أريحا الأغوار 3"، قطاع غزة 98.

وسجلت حالة وفاة واحدة بالفايروس في مدينة بيت لحم.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 18 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضين على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 41 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 375,966 بينهم 234,420 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وأفادت وزارة الصحة، بأن اجمالي اعداد المرضى في العناية المكثفة: 18، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 2.

فيما وصل اعداد المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 41، فيما وصل عدد الفحوصات 3156.، في حين، بلغ إجمالي عدد المواطنين المطعمين في المحافظات الشمالية: 334,663، وفي المحافظات الجنوبية: 41,303.