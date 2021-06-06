يبحث الناس في الجزائر عن رابط وخطوات التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 ، ونتيجة لهذا البحث الكبير عبر مواقع الانترنت فقد عكف فريق فلسطين اليوم على كتابة هذه المقالة التي من خلالها وضعنا لحضراتكم رابط فضاء الأساتذة ، وكانت أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن تفعيل الرابط المستخدم في التسجيل في فضاء الأساتذة بالجزائر في جميع الولايات وذلك الكترونيًا حيث من السهل التعامل معه . وهو ما سنتعرف عليه في الأسفل .

وفي هذه المقالة بشان رابط وخطوات التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 والتي تقدم الكثير من الخدمات المختلفة التي يحتاج لها الأساتذة بشكل عامل ي جميع ولايات الجزائر مثل خدمات استخراج الوثائق المختلفة او خدمات استخراج شهادات العمل .

كما أن فضاء الأساتذة يقدم خدمات التواصل مع الاسر الخاصة بالطلاب لكي يتم التواصل معهم بخصوص المستوى الدراسي الخاص بالطلاب وغيرها من الخدمات المختلفة.

ابرز خطوات التسجيل في فضاء الاساتذة :

ولقد قام فريق فلسطين اليوم بوضع خطوات التسجيل في فضاء الاساتذة وهي النحو التالي:-

أولا: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في فضاء الأساتذة وهو ( http://ostad.education.gov.dz/ ) ، كما نعلمكم انه يوجد ضغط كبير جدا على الموقع فيمكن الانتظار حتى يتم التحميل".

ثانيا: في الخطوة الثانية ، تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثالثا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، قم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمعلم والتأكد منها بشكل صحيح.

رابعا: طبع الاستمارة الخاصة بالمعلم.



خامسا: في أخر خطوة ، يرجي التوجه إلى المؤسسة التعليمية التي تنتمي إليها حتى تتأكد من سلامة التسجيل واستلام استمارة التسجيل من إدارة المؤسسة.

وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات ينظمها الفريق ويجيب من خلالها عن استفسارات واسئلة واهتمامات الجمهور لاسيما في الدول العربية وذلك عبر الانترنت .

وفي نهاية المقالة حول رابط وخطوات التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 في الجزائر ان تكون قد نالت اعجابكم كما ندعوكم عبر هذه المقالة ان تشاركوها إلى كل من يسأل عن الرابط وما يتعلق من هذه الخدمات .