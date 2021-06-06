بالفيديو لحطة اعتقال الناشطة المقدسية منى الكرد

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لحطة اعتقال الناشطة المقدسية منى الكرد
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:52 م
06 يونيو 2021
لحطة اعتقال الناشطة المقدسية منى الكرد
#منى الكرد
#الناشطة المقدسية
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