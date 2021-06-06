البطش: استعادة القدس لن يكون دون البندقية ونرفض آليات الإعمار القديمة في غزة

أكد خالد الطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الأحد 6/6/2021 ، على تجديد البيعة في حركة الجهاد الاسلامي على ان الخيار لاستعادة القدس لن يمر دون البندقية والطريق الصحيح يكون بالوحدة الوطنية.

وقال البطش خلال كلمته المقتضبة في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الدكتور رمضان شلح وعلى شرف معركة سيف القدس ، نحن ماضون نحو الوحدة واستعادة البيت الفلسطيني الداخلي وعلينا ان نفعل كل شيء وليس مسموح من طرفنا او أي طرف أخر تبديد الانتصار كون ان الوحدة هي أساس الانتصار.

ودعا الامة العربية الى تقديم الدعم والإسناد لإعادة ما دمره الاحتلال في غزة ، وان يكون لهم سهم في اعادة الاعمار واعادة بناء المنازل المدمرة .

وجدد البطش تأكيده على رفض آليات الاعمار القديمة ، داعياً لتشكيل مجلس وطني للإعمار في غزة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال .