داخلية غزة تعلن "كشف المسافرين" وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن آلية السفر و"كشف المسافرين" للسفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين الموافق 7 يونيو 2021.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد سيكون للحافلتين: الأولى + الثانية حتى الرقم (100) من كشف (2021/21).

ودعت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

وأشارت الداخلية، إلى أن التسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://daleel.moi.gov.ps