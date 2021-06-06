القدرة: كافة الكلمات نافذة أمام مسيرة الأمين العام الراحل الدكتور رمضان شلح

أكد أشرف القدرة في كلمة له باسم للمؤسسات الوطنية والحكومية، اليوم الاحد، أن كل الكلمات عن مسيرة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور الراحل رمضان شلح تعتبر نافذة، موضحًا أنه من بين النوافذ أن "كل شيء في غزة قد انتصر على رأسه شعبنا الفلسطيني وشهداءه والعوائل المستهدفة"، وذلك في العدوان الأخير الذي شنه جيش الاحتلال الاسرائيلي على القطاع، استمر مدة 11 يومًا".

وأوضح القدرة خلال حفل لتوزيع الوسم الدكتور رمضان شلح على شرف معركة "سيف القدس"، أن أبناء غزة رغم كل ما يعانوه من تحديات وحصار "إسرائيلي" متواصل منذ سنوات إلا أنهم واصلوا المسير.

وبيّن أن المؤسسات الحكومية والأهلية في غزة راكمت خبراتها لتكون على قدر من المسؤولية في مواجهة التحديات والمعاناة، نحو التحرير.

وأشار القدرة، إلى أنه عندما بدأت هذه معركة "سيف القدس" كان الاحتلال يدرك قد نال من كل شيء وأن المؤسسات كافة قد عانت من هذا الحصار؛ لكن شعبنا استجمع من جميع المقومات على جميع الأصعدة والمستويات.

وتوجه بالتحية للشعب الفلسطيني على صبرهم وثباتهم الذين يشكلوا الحاضنة للمقاومة المؤسسات الوطنية والحكومية الذين شكلوا رافعة لصمود الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن "الشعب الفلسطيني يستحق الحياة".

ويصادف اليوم الأحد السادس من حزيران الذكرى السنوية الأولى لوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلح عن عمر يناهز 62 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، لتفقد الامة العربية رجل الحكمة والوحدة والاصرار على استرداد كافة الحقوق من المحتل وعدم التنازل عن أي شبر من الاراضي المحتلة.