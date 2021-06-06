الداخلية بغزة تؤكد التزامها بأمن جميع الرعايا الأجانب بما فيها موظفي الاونروا

أكدت وزارة الداخلية بغزة اليوم الأحد 6/6/2021 ، على التزامها الكامل بأمن وسلامة جميع الرعايا الأجانب في قطاع غزة، بمن فيهم موظفو المؤسسات الدولية المختلفة، وخاصة وكالة الأونروا.

وقالت الداخلية ان الأجهزة الشرطية والأمنية تقوم بواجبها بما يضمن سلامتهم واستمرار عمل تلك المؤسسات دون عوائق.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، أعرب الجمعة، عن قلقه البالغ من خطورة وحجم الهجمات الموجهة ضد الإدارة العليا لوكالة الأمم المتحدة ، على خلفيه مطالبة جماهيرية واسعة في قطاع غزة لمغادرة مدير ونائب مدير عمليات الأونروا في غزة، ماتياس شمالي ويفيد على خليفة تصريحات برر فيها شمالي عدوان الاحتلال على قطاع غزة .

وكانت الأونروا قدمت احتجاجا شديدا على الموقف الذي نقلته حكومة غزة من أنها لم تعد قادرة على ضمان سلامة وأمن موظفينا وقامت بتفنيده. وللأسف، فإن مثل هذا الموقف لم يترك للوكالة أي خيار آخر سوى مطالبة الموظفين بمغادرة قطاع غزة لأن أمنهم يحظى بأولوية قصوى بالنسبة للأونروا.