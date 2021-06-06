وكيل وزارة الاشغال : الآليات المصرية ليست بديلة عن المقاولين والإعمار مقسم لقسمين

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة م.ناجي سرحان اليوم الاحد 6/6/2021 ، ان الدمار والضرر الذي خلفه العدوان الأخير كان واسعاً وعشوائياً بحيث شمل كل مناحي الحياة في قطاع غزة، ودمرت 1200 وحدة سكنية بشكل كامل و1000 وحدة سكنية ضرر جزئي بليغ غير صالح للسكن، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل متوسط وطفيف.

وقال سرحان خلال تصريحات لصوت الاقصى ان الآليات المصرية جاءت لمساعدة المقاولين وليس بديلاً عنهم، والأخوة المصريين تقدموا بالمساعدة فقط لا غير.

وأوضح ان هناك وعودات من مصر وقطر بمبالغ للإعمار ونأمل أن تكون هناك آلية للتنفيذ السريع لعملية الإعمار، والوعودات تأخذ وقت لأنها تحتاج لترتيبات لأن المبالغ المالية كبيرة.

وتمنى سرحان على الناس أن تتريث حتى يتم حصر الأضرار وبدأنا بحصر تفصيلي بالتعاون مع الجهات المختصة.

وبين ان تصورنا للإعمار ينقسم لجزئين الجزء الخاص بإعمار الأبراج سيكون مناقصات للمقاولين، أما البيوت فيتم إعطاء المتضرر مبالغ مالية على دفعات ومتابعة إعادة الإعمار.

وتابع : نعد الجميع أننا سنبذل كل جهودنا لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وسيتم بناء البيوت بأفضل مما كانت، ونأمل أن نقوم بإعمار كل ما دمرته الحرب وما بقي من الحروب السابقة.

وشدد على ان هناك جهد كبير لإصلاح البنية التحتية، ومن أولوياتنا كذلك إعمار المصانع وتعويض المزارعين ولدينا خطة وخبرة في ذلك.