الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يصدر توضيحًا بشأن دعم الشيخ القرضاوي وداغي لمنصور عباس

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم، توضيحًا عبر بيان له حول الأنباء التي تداولتها وسائل الاعلام عن دعم الشيح يوسف القرضاوي والدكتور القره داغي للنائب العربي في "الكنيسيت الإسرائيلي" منصور عباس.

ونفى الاتحاد العالمي، في بيان له، دعم القرضاوي وداغي للنائب منصور عباس، وتهنئته على انضمامه إلى ائتلاف لتشكيل حكومة جديدة للاحتلال، المُشكلة حديثًا.

واستنكر البيان، تلك الانباء والتي زعمت أنها رسالة موقعة من الشيخين القرضاوي والقره داغي، لتهنئة منصور عباس، مشيرًا إلى أن "هذه الرسالة والتهنئة ليس لها أي أساس أو أصل من الصحة، وأنها افتراء محض".

ولم تعد للشيخ القرضاوي له علاقة رسمية بالاتحاد منذ عام 2018، ويضيف الاتحاد، أن "الشيخ علي القره داغي يؤكد بشكل جازم، أنه لا يعرف هذا الرجل أساسا"، في إشارة إلى منصور عباس.

وأكد البيان، أنه "لم يصدر منه حتى حديث حول هذا الموضوع، ولا توجد علاقة او تواصل معه"، مشددًا على أنه "يراد بهذا تشويه سمعة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي له مواقفه المشرفة نحو قضيتنا الأولى".

كما وأكد الاتحاد أن "الشيخين يقفان دائما مع الحق، ومع أمتنا، وهما ضد أي شيء يجرح شعورها، فهما من هذه الأمة ويدافعان عن الحق ما داما أحياء بإذن الله تعالى، ويدافعان عن جميع قضايا أمتنا الإسلامية، ولا سيما القضية الفلسطينية".