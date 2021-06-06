تحذيرات من اغتيالات سياسية داخل "إسرائيل"

كشفت مواقع عبرية صباح اليوم الأحد 6/6/2021 ، أن المؤسسة الحربية "الإسرائيلية"، لديها تخوفات حقيقية من عمليات اغتيال سياسي داخل إسرائيل، في إطار النزاع المحتدم على الحكم.

ووفقاً لموقع واللا العبري، على إثر حالة التوتر الغير مسبوقة في البلاد، صدر تحذير شديد جهاز الأمن العام الشاباك، من وقوع اغتيال سياسي في سياق تغيير الحكومة.

وأوضح الموقع أن هذا التحذير صدر بعدما أقدم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بمشاركة نصاً من التوراة لاحتياجاته السياسية، خاصة حين يتحدث عن الجواسيس والخونة، وأسقط هذا النص لإشعال عاصفة سياسية بين مؤيديه، منددا بتشكيل الحكومة البديلة، حتى أنه ساوى بين الجواسيس العشرة الواردين في التوراة مع نفتالي بينيت وآياليت شاكيد وغدعون سار وزئيف إلكين، وبقية أعضاء الحكومة الناشئة".

وأضاف الموقع، "هذه الأجواء الملبدة تزامنت مع تحذير أرغمان عبر بيان غير عادي يحذر من اغتيال سياسي في أعقاب التغيير الوشيك للحكومة، مشيرا إلى التطرف الشديد في الخطاب العنيف والتحريضي على وسائل التواصل، ما يعني أننا أمام تحذير استراتيجي في ظل الفوضى التي تحيط بإسرائيل، ومع اشتداد التحريض مع مرور كل يوم قبل أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، ولذلك لا ينبغي استبعاد مثل هذا السيناريو".