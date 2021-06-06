طالع نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2021 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي

نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2021 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي ، حيث شهد موقع جوجل الشهير عمليات بحث عالية لمعرفة نتيجة الاختبارات الخاصة بتلك الصفوف عمليات البحث العالية دفعت فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي لاقت قبولاً واسعًا بين الطلاب واولياء الأمور في مختلف المراحل الدراسية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية ، ويرغب الجميع في معرفة مستوى تحصيلهم خلال هذا الفصل الدراسي الثاني .

تأتي هذه المقالة التي هي بعنوان نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2021 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي ، ضمن سلسلة مقالات التي تجيب عن أسئلة واستفسارات الجمهور كما هو الحال مع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، والتي تم الانتهاء من تصحيح أوراقها وفي انتظار اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

علمًا ان تلك الاختبارات قد انتهت بعد شهر أبريل ولم يتم الانتظار إلى مايو بسبب فيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد منذ اشهر .

نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2021 الفصل الدراسي الثاني :

أولاً: الخطوة الأولى ، أنه يترتب الدخول أولا على بوابة التعليم الأساسي الالكترونية على الراب (https://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages )

ثانيًا: بعدها بعد ذلك الدخول من الصفحة الرئيسية على خدمة النتائج الطلاب.

ثالثًا: يجب على الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته تحديد المرحلة الدراسية.

رابعًا: ثم اختيار السنة الدراسية التابع لها سواء كان الصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي، وثم إدخال رقم الجلوس الخاص به في المربع المخصص لذلك.

خامسًا: وأخيرًا يترتب عليك الضغط في النهاية على استعلام وعرض النتيجة. وبعدها سوف تظهر لكم بالتفصيل.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي :

سيتم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي، ويمكنكم الحصول عليها بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح .

وبدلاً من الذهاب إلى المدرسة لابد من الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي ويأتي ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد المتفشي بين السكان .

وبعد الدخول على الرابط يترتب النقر على كلمة نتيجة المراحل الأساسية، ثم النقر على كلمة نتيجة الصف السادس الابتدائي.

ثم قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك المطلوبة وهي الرقم القومي كاملا ويجب أن يحب صحيحا ويتم كتابته من الشمال إلى اليمين.

كما يترتب كتابة الاسم رباعي ، ورقم الجلوس بشكل صحيح ايضا، قم بالنقر على كلمة عرض النتيجة .

وأخيرًا سوف تظهر لك الدراجات التي حصلت عليه في جميع المواد