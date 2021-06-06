أول دولة عربية تصدر جواز سفر خاص للمحصنين ضد كورونا

أصدرت الحكومة المغربية رسميا، "الجواز التلقيحي" للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من 7 حزيران الجاري عبر الموقع الإلكتروني "لقاح كورونا"، لتكون بذلك أول دولة عربية تصدر هذا النوع من الجوازات.

وأوضحت الحكومة في بيان لها إلى أنه "يمكن تحميل الجواز التلقيحي، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي".

وأضافت أنه "يمكن أيضا سحب الجواز التلقيحي، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني".