بعد تجميد عضوية عجارمة ..إصابات في صفوف أجهزة الامن خلال مواجهات مسلحة

أفادت وزارة الداخلية الأردنية مساء أمس السبت حدوث ''هجمات مسلحة على قوات الأمن'' في منطقة قريبة من العاصمة أدت إلى إصابة أربعة منهم في مواجهات من المرجح أنها على خلفية عشائرية عقب تعليق البرلمان عضوية نائب عن المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام أردنية رسمية عن وزارة الداخلية قولها إن منطقة على مشارف العاصمة عمان شهدت "هجمات مسلحة على قوات الأمن" في حين قال شهود لرويترز إن الهجمات نفذها مؤيدون عشائريون لنائب علق البرلمان عضويته مؤخرا.

وقرر البرلمان قبل أيام تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة عام لإهانته المجلس مما دفع أفراد من عشيرته للدعوة لاحتجاجات.

وذكرت الشرطة الأردنية في بيان منفصل بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن أربعة من أفراد قوة أمن "تعاملت مع أعمال شغب في منطقة ناعور أصيبوا وهم قيد العلاج".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية تعاملت مساء السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات في ناعور. وذكرت وزارة الداخلية يوم السبت إنها لن تسمح بأي تجمعات تخالف "القوانين الناظمة لحق التجمع"