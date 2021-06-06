الحكم المحلي بالتعاون معundp تبحث "آليات حصر أضرار البنية التحتية في الهيئات المحلية"

ذكرت وزارة الحكم المحلي، اليوم الاحد، أنها عقدت ورشة بالتعاون مع مؤسسة Undp، وذلك لبحث آليات حصر أضرار البنية التحتية من طرق ومياه وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار بالإضافة الى مرافق البلديات.

وأوضحت وزارة الحكم، أنها جاءت ايذانا ببدء العمل المشترك بين طواقم المشاريع بالبلديات والوزارة ومهندسي undp لحصر ومراجعة وتدقيق أضرار البنية التحتية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الاخير على غزة.

وشارك في الورشة جميع مهندسي المشاريع في بلديات قطاع غزة.

وبيّنت أنه تمت الاتفاق على ضرورة أن يشمل الحصر كافة الخدمات التي تضررت بفعل العدوان وكذلك ما تعرضت له الطرق الرئيسية والفرعية من اعتداءات أدت إلى قطع خدمات المياه والصرف الصحي عن عشرات الآلاف من السكان، لحساب تكلفة اعادتها بالشكل المناسب بعدما توقفت بفعل العدوان.

كما تم التوافق على آليات الحصر حسب الدراسة الدولية المعتمدة والتي أعدها البنك الدولي، وتؤكد على إعادة الأمور على ما كانت عليه قبل العدوان.

وأكدت الورشة ضرورة أن يشمل الإعمار التطوير والتنمية المستدامة لكافة القطاعات التي تضررت بفعل العدوان، وخاصة القطاعات الإنتاجية.