الحاج علي القاضي يستذكر خروجه الأخير من بيت نوبا

في دكانة في مدينة البيرة لا يزال الفلسطيني "علي عبد العزيز مصطفى القاضي" (89 عاما)، يتذكر جيدا خروجه من منزله في بيت نوبا في الخامس من حزيران/ يونيو من عام النكسة 1967.

وبيت نوبا واحدة من ثلاث قرى أصطلح على تسميتها قرى اللطرون تقع على الخط الفاصل ما بين ما أحتل من فلسطين التاريخية في العام 1948 وباقي فلسطين التي أحتلت لاحقا في حرب 1967.

في حينه لم يكن الاحتلال الإسرائيلي قد سيطر على المنطقة التي كانت تعرف بوادي علي، خط المؤدي من القدس إلى يافا.

يستذكر ليلة الخامس من حزيران، كانت الساعة حوالي الساعة الثانية فجرا عندما أيقظته زوجته تخبره أن قوة من الجيش العراقي تقترب من البيت، خرج إلى الفناء ليكتشف أنها قوات إسرائيلية.

يقول: "عندما اقتربت القوة من المنزل قال لي أحد الضباط لماذا انت هنا هيا أخرجوا عند "خشين" ويقصد بها الملك حسين في الأردن".

جدال جرى بين القاضي والضابط، إن هذه بيوتهم ولن يخرجوا منها، ولكن الضابط بتهديد واضح قال له خلال نصف ساعة أن لم يخرج وباقي القرية فإن تعليمات واضحة أعطيت للقوة العسكرية بإطلاق الرصاص على كل من يبقى في بيته.

حاول القاضي الاتصال مع قوة الجيش الأردني التي كانت في داخل البلد كانت القوات قد انسحبت إلى القدس.

المقاومة كانت ضعيفة، فقليل من الشبان كانوا يملكون سلاحا" بنادق إنجليزية" قليلة الفعالية، حاولوا مقاومة تقدم القوات الإسرائيلية التي دخلت القرى الثلاثة بمعدات ثقيلة من دبابات ومدافع، استشهد خلالها شبان من قرية بيت نوبا والقرى المحيطة، يستذكر الحاج القاضي أحد الشهداء الذي رفض الاستسلام "العبد الظاهر أحمد هيثم".

في ذلك الوقت، كانت قوات كبيرة من الجيش الاحتلال الإسرائيلي طوقت القرى الثلاثة وانتشرت بداخلها، وتمركزت قوات كبيرة منها على القرى الضفة الغربية القريبة مثل بيت لقيا. وبالقوة والرصاص طرد جنود الاحتلال كل سكان القرى وأخرجوهم من منازلهم.

من رفض الخروج من منازلهم هدموا البيوت عليهم، كما يقول الحاج القاضي:" جارنا كان رجلا كبيرا في السن وعاجز عن الحركة أسمه " محمد علي أبو بكر" رفض الخرج من منزله فهدموا البيت وهو بداخله".

ليس فقط أبو بكر من رفض الخروج وقتل في القرية، فقد استشهد بداخلها 17 فلسطينيا من بينهم خمسة أطفال قتلهم جنود الاحتلال بدم بارد.

خرج القاضي وعائلته من قريته بيت نوبا إلى عين عريك القريبة من بلدة بيتونيا غربي رام الله مشيا على الأقدام، خرج مع والده وزوجته وبناته وتوأمه الذين كان عمرهم 20 يوما فقط.

بعد يومين فقط وصل السكان القرى الثلاثة الذين تجمعوا عند بيتونيا بالعودة إلى قراهم، عادوا وعاد الحاج القاضي وعائلته معهم، وعندما وصلوا مداخل القرية رفض الجنود الإسرائيليين إدخالهم بحجة "وجود متفجرات" في القرية.

تجمع أهالي القرية على مدخل القرية وعددهم كان قريب من 3800 فلسطيني، وعلى مدار ساعات ايقن الأهالي بان عودتهم إلى بيوتهم غير ممكنة.

بدأ الأهالي بالعودة إلى قرية بيت لقيا وبيت سيرا، وكانوا من بعيد يسمعوا أصوات تفجير منازلهم وما فيها ويروا حجارتها تتطاير في الهواء ومن بينها منزل الحاج القاضي في الجهة الغربية من القرية الذي كان قد أتم بنائه قبل عام فقط.

خلال يومين فقط دمرت القوات الإسرائيلية القرى الثلاثة وسوتها بالأرض، وكأن لم يكن فيها يوما عمار، وكل من حاول من سكانها العودة قتل بمكانه.

وصل الحاج القاضي وعائلته إلى قرية بيت سيرا القريبة من رام الله وهناك بقي عامين فيها، انتقل بعدها إلى مدينة البيرة عاش فيها 19 عاما، قبل أن يستطيع أن يتملك أرضا في بيتونيا ويستأجر دكانه في البيرة.

ورغم هزيمة حزيران، إلا أن الحاج علي القاضي يعتقد جازما بأنه سيعود إلى قريته يوما ما، وزاد هذا الإيمان بعد 54 عاما من النكسة، الانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية في القطاع.