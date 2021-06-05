سعر الدولار في الجزائر اليوم الاحد 6 اليونيو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار واليورو الأوروبي في الجزائري، حيث تباينت أسعار صرف العملات مقابل الدينار الجزائري، الأحد 6 يونيو/حزيران 2021، في تعاملات البنوك والسوق السوداء.

سعر اليورو في الجزائر

سعر اليورو في البنك المركزي: 162.69 دينار للشراء و162.73 دينار للبيع

سعر اليورو في "السوق السوداء"= 218.91 دينار للشراء و220.53 دينار للبيع.

سعر الدولار في الجزائر

سعر الدولار في البنك المركزي = 133.58 دينار للشراء و133.6 دينار للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء = 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في الجزائر

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي= 189.02 دينار للشراء و189.1 دينار للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء = 254.73 دينار للشراء، و257.55 دينار للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في الجزائر

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك= 36.36 دينار للشراء و36.37 دينار للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في السوق السوداء= 49.00 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

سعر الريال السعودي في الجزائر

سعر الريال السعودي في البنوك = 35.61 دينار للشراء و35.62 دينار للبيع

سعر الريال السعودي في السوق السوداء = 48 دينارا للشراء و48.53 دينار للبيع.

سعر الدينار الكويتي في الجزائر

سعر الدينار الكويتي في البنوك= 433.51 دينار للشراء و444.74 دينار للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء=598.95 دينار للشراء و605.59 دينار للبيع.