الاعلام العبري: غانتس يطلب عدم قيام "مسيرة الاعلام" في القدس المحتلة

قال موقع واللا العبري مساء اليوم السبت :"ان وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، وبعد انتهائه من مشاورات امنيه قرر الطلب بعدم قيام "مسيره الاعلام" في مدينة القدس المحتلة".

بدورها قالت قناة كان العبرية: "ان الشرطة كانت قد أعطت موافقتها على المسيرة ولكن بعد التهديدات التي صدرت من قطاع غزة، طلبت التروي ودراسة الأمر بصورة أعمق".

جدير ذكره إن جمعيات استيطانية ويمينيّة "إسرائيليّة" قررت أمس الجمعة، عقد "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في مدينة القدس، يوم الخميس القادم، حيث ستمرّ المسيرة الاستفزازية من أبواب العامود والساهرة والأسباط، في طريقها إلى حائط البراق.