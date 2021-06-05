لأول مرة .. رئيس "الشاباك" يحذر من اغتيالات سياسية في "اسرائيل"

حذر رئيس جهاز "الشاباك" التابع للاحتلال الاسرائيلي نداف أرغمان اليوم السبت، من وقوع اغتيالات سياسية في "اسرائيل"، في ظل زيادة التطرف في النقاش والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر رسالة رئيس "الشاباك" هذه تصدر لأول مرة، ولم يحدث أن صدرت رسالة مشابهة، حيث تأتي غداة تشديده الحماية على أعضاء "كنيست" من التحالف المعرض لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي يعرف ب "معسكر التغيير".

وقال ارجمان :"أن هذا النقاش قد يتم تفسيره في أوساط مجموعة معينة من الناس، على أنه يتيح نشاطات عنيفة وغير قانونية من المحتمل أن تؤدي للإضرار بالأرواح".

جدير ذكره ان هذه الرسالة جاءت يوم السبت وهو يوم عطلة لدى الاحتلال، حيث تلتزم به اجهزة امن الاحتلال ولا تصدر فيه بيانات إلا في حال الطوارئ.