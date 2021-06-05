سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 6-6- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاحد، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال، حيث يهم سعر الدولار الكثير من المتابعين والناس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 6-6- 2021

شهد سعر صرف الدولار في سوريا استقراراً، في التعاملات المبكرة اليوم الاحد 6-6- 2021، بالسوق غير الرسمية.

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3160 ليرة للشراء و3240 ليرة للبيع، وهي نفس الأسعار دون تغيير منذ الخميس الماضي.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي من عدمه.

سعر الدولار في البنوك

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر اليورو الاوروبي

وتراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا مسجلاً 3826 ليرة للشراء و3928 ليرة للبيع، مقابل 3854 ليرة للشراء و3947 ليرة للبيع أمس.

سعر الجنيه الاسترليني

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلى نحو 4445 ليرة للشراء و4586 ليرة للبيع، مقارنةً بـ 4466 ليرة للشراء و4589 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي عند 841 ليرة للشراء و865 ليرة للبيع، وهي نفس مستويات أمس.

سعر الدرهم الاماراتي

وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية مستقراً عند 858 ليرة للشراء و882 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

فيما تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 10490 ليرة للشراء و10782 ليرة للبيع، مقابل 10497 ليرة للشراء و10789 ليرة للبيع أمس.

وفقد الاقتصاد السوري خلال عشر سنوات من الأزمة في سوريا ثلثي مقدراته، وبفعل تبعات الحرب والعقوبات حيث بات غالبية السوريين تحت خط الفقر.

قانون استثمار جديد

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا، لضمان تحقيق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، ويهدف القانون الجديد إلى تأسيس مشاريع صناعية وإنتاجية كبيرة ولتحقيق العدالة ومنع الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية.