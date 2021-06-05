وزارة الاعلام تطالب بحماية دولية للصحفيين الفلسطينيين

أدانت وزارة الإعلام مساء اليوم السبت، اعتداء قوات الاحتلال على الزميلة جيفارا البديري مراسلة قناة الجزيرة في القدس المحتلة خلال تأديتها واجبها المهني.

وأوضحت الوزارة، أن مشهد الاعتداء على الزميلة البديري من قوات كبيرة من عناصر شرطة الاحتلال وتواجد المستوطنين بعد وضع الأغلال في يديها يدل على مدى وحشية الاحتلال الذي وصل اليه، لافتةً ان ذلك يعد شاهدًا آخر يدعو إلى توفير حماية دولية للصحفيين، ومحاكمة المعتدين عليهم.

وطالبت مجلس الأمن بتنفيذ قراراته المتعلقة بحماية الصحفيين لضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب، مناشدةً الأطر الأممية ذات الصِّلة الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق 26 صحفيًا فلسطينيًا من معتقلاته.