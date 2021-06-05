مميزات وخصائص هاتف آيفون 13.. تسريبات جديدة

كشفت مصادر اعلامية تسريبات جديدة عن خصائص ومميزات هاتف أبل المرتقب هذا العام، آيفون 13، من بينها حجم البطارية التي تختلف عن النسخ الماضية.

ووفق التسريبات الجديدة، فإن آيفون 13 سيحتوي على بطارية أكبر من كل النسخ السابقة من هذا الهاتف، بطاقة تقدر بنحو 3095 مللي أمبير، مقارنة بآيفون 12 الذي كانت قدرته 2815، أي أن الزيادة بلغت 18 بالمئة.

وكلما زادت سعة البطارية من وحدات المللي أمبير، طالت سعة البطارية أو عمر البطارية، مما يعني أن مقتني هذا النوع من الهواتف سيواجهون مشكلات أقل.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، سيمت جعل سمك الهواتف أكبر من ذي قبل، على ما أورد موقع "فوربس" الأميركي، مما قد يزعج بعض المستخدمين.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن نسخ متعددة من آيفون 13، مثل "ميني آيفون 13"، و"آيفون برو 13"، وبطاريات هذه الهواتف ستكون أيضا أكبر من نظيراتها السابقة.

وهذه ليست أول مرة يجري الحديث عنها عن زيادة في حجم البطارية وقدرتها، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن أرقام بعينها.

في السياق، نشر المغرد الشهير، جون بورسير، معلومات جاء فيها أن الهواتف الجديدة ستكون أكثر سمكا من ذي قبل من أجل استيعاب البطارية الأكبر حجما.

وتحدث بورسير عن نوع جديد من الكاميرات تتميز بأنها أكبر حجما إلى جانب أن "النوتش" في أعلى واجهة الهاتف ستكون أصغر مما سبق.

و"النوتش" (notch)، يحتوي على الكاميرا والمستشعرات، مثل مستشعر الإضاءة وميكروفون الصوت وغيرها.

وتعتاد شركة أبل الأميركية على الكشف عن أحدث هواتفه وأجهزتها خلال مؤتمر سنوي يعقد في شهر سبتمبر، لكن في العام الماضي تأخر الكشف عن آيفون 12 حتى شهر أكتوبر، في خطوة جاءت بسبب تداعيات جائحة كورونا على عملية الإنتاج.