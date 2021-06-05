زوجة الاسير القيادي عدنان: الاسير يعيش في ظروف صعبة جدا وهو معتقل في زنزانة ضيقة جداً

قالت زوجة الاسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم السبت: "ان الاحتلال واهم ان كان يعتقد انه يمكنه ان يهز عزيمة الاسير من خلال ممارساته".

وأضافت زوجة القيادي عدنان: الاسير يعيش في ظل ظروف صعبة جدا وهو معتقل في زنزانة ضيقة جداً.

وتابعت بقولها : "ان أحد عناصر شرطة الاحتلال سبق ان ابلغني بأنهم يريدون التخلص من الاسير".

وأوضحت زوجة القيادي عدنان ان الاحتلال اعتدى على الاسير بوحشية قبل اعتقاله، لافتةً ان الاحتلال وجه رسائل تهديد كثيرة الى الاسير عدنان قبل اعتقاله في حال استمر على خطه.

وشددت قائلة: "ان معنويات الاسير عالية والاضراب عن الطعام ما زال في بدايته".