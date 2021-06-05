وقفتان احتجاجيتان بعكا وطمرة تنديدا باعتقال فلسطينيي الداخل المحتل

تظاهر العشرات، اليوم السبت، أمام مركز الشرطة الإسرائيلية في مدينة عكا، تنديدا بحملة الاعتقالات ومطالبة بإطلاق سراح الشبان الذين اعتقلوا في أعقاب المظاهرات نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وضد اعتداءات المستوطنين.

وردد المتظاهرون في الوقفة هتافات نصرة للقدس والأقصى والشبان المعتقلين، كما رفعوا لافتات كتب على بعض منها "الحرية للمعتقلين"، "أبناؤنا خط أحمر".

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا "أسرانا الصامدين في سجون الاحتلال، نبرق لكم ألف تحية من عكا الشامخة، ونقول لكم أنتم الأحرار يا أسرانا ونحن الأسرى، أنتم النور الذي نستمد منه الضوء".

وفي مدينة طمرة، شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة إسنادا للمعتقلين ومطالبة بإطلاق سراحهم، ورددوا شعارات منددة بحملة الاعتقالات التعسفية.

ودعت اللجنة الشعبية إلى المشاركة في مظاهرتين أمام مبنى المحكمة يومي الأحد والثلاثاء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.