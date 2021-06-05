جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية والعلمية 2021- 1442هـ تم الإعلان عن أعلن وزارة التربية والتعليم عن تأخر امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت لهذا العام نتيجة لانتشار الجائحة وإجازة عيد الأضحى التي تتخلل الامتحانات سوف نتعرف على جدول الامتحان وأهم المعلومات المتعلقة به خلال هذا العام.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية والعلمية 2021- 1442هـ

كما اعلنت مواعيد امتحانات الثانوية العامة وجدول امتحانات الثانوية العامة النهائية للطلبة في الشعبتين الأدبية والعلمية، والذي يستمر العمل بهما حتى العام القادم ثم يتم إلغاء التشعيب على الطلبة في العام الذي يليه.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية والعلمية 2021- 1442هـ

تبدأ امتحانات الطلبة في القسم الأدبي في شهادة الثانوية العامة يوم 11 من شهر يوليو 2021.

تبدأ الاختبارات بمادة اللغة العربية والتي تستمر لمدة 3 ساعات من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

تستمر الامتحانات أيام الثلاثاء 13 يوليو، والخميس 15 يوليو ، والأحد 18 يوليو.

تتخلل إجازة عيد الأضحى الامتحانات وتبدأ يوم 19 يوليو وحتى 23 يوليو.

تستأنف الامتحانات بمادة التاريخ يوم 25 من شهر يوليو لمدة ثلاث ساعات.

ثم تستمر الامتحانات يومي الثلاثاء والخميس الموافق 29 يوليو وهو نهاية الاختبارات التي تتم بطريقة الاختبارات الورقية والإلكترونية.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية والعلمية 2021- 1442هـ

يستعد طلبة القسم العلمي لأداء الامتحانات النهائية للثانوية العامة والتي تم الإعلان عن موعدها من خلال مؤتمر عقده وزير التربية والتعليم وأعلن فيه آلية الاختبارات التي تتم بالطريقة الورقية والإلكترونية تسهيلا على الطلبة ويتم الاختيار بينهما مع التصحيح الإلكتروني للطريقتين، ويشمل جدول امتحانات القسم العلمي ما يلي:

تبدأ اختبارات الشعبة العلمية للثانوية العامة يوم العاشر من شهر يوليو 2021.

يبدأ الطلبة يوم السبت باختبار اللغة العربية ويستمر لمدة ثلاث ساعات من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة.

تستمر الاختبارات يومي الاثنين والأربعاء والسبت 17 يوليو .

تبدأ إجازة عيد الأضحى يوم 19 يوليو وحتى 23 يوليو 2021.

يستأنف الطلبة الامتحانات النهائية يوم السبت 24 من شهر يوليو بمادة الفيزياء لمدة ثلاث ساعات.

تستمر الامتحانات أيام الاثنين والأربعاء والسبت وتنتهي يوم الاثنين الموافق 2من شهر أغسطس

مرفق الجداول التي توضح المواد وتاريخ اختبار كل مادة.





