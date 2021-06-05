أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 5 -6- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بمختلف عياراته، حيث يتابعه الكثير من المتابعين ويبحثون عنه، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 5 -6- 2021

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، في تعاملات اليوم السبت 5 -6- 2021، متأثرة بالارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، في مستهل تعاملات السبت، 228.27 ريال (60.86 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر مبيعا بالمملكة)، نحو 199.74 ريال (55.79 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، السبت، نحو 171.20 ريال (45.65 دولار).

الذهب الاقتصادي

وبلغ سعر الذهب الاقتصادي عيار 14 نحو 133.16 ريال (35.50 دولار)

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 114.13 ريال (30.43 دولار).

سعر اوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية نحو 7099 ريالا (1893 دولارا).

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1598 ريالا (426.20 دولار)

أسعار الذهب عالميا

وانتعشت أسعار الذهب عالمياً بعد أن جاءت زيادة الوظائف الأمريكية غير الزراعية دون التوقعات، لكن المعدن ما زال بصدد أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر مارس/آذار.