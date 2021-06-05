تردد قناة لنا السورية LANA TV 2021، وهي قناة يتابعها الكثير من الناس بسبب برامجها المميزة والمفضلة، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة لنا السورية ، وقد وجدنا زيادة في عمليات البحث من قبل المتابعين عن تردد قناة لنا السورية LANA TV الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات، لذلك قررنا كتابة هذا المقال ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية.

تردد قناة لنا السورية LANA TV 2021

مميزات قناة لنا السورية:

تردد قناة لنا السورية يتمتع بعمليات بحث كبيرة عليه على محرك البحث غوغل وخاصة بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

برامج قناة لنا السورية LANA TV 2021

تبث قناة لنا السورية برامجها بشكل مجاني وغير مشفر على مدار الـ 24 ساعة عبر ترددها على نايل سات، وتعرض قناة لنا السورية العديد من المسلسلات الجميلة ومنها:

- برنامج حكايتي

- برنامج ما ورد

- برنامج من البابوج للطربوش

- برنامج الرأي العام

- برنامج لازم نحكي

التردد الجديد لقناة لنا السورية LANA TV 2021

تعريف بقناة لنا السورية

واستطاعت قناة لنا السورية lana tv 2021 عبر ترددها الجديد أن تحقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية، نظرا لأن القناة تستخدم تقنية جيدة وتقدم العديد من المسلسلات السورية الرائعة على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة لنا السورية LANA TV 2021

ترددات قناة لنا السورية

اسم القناة -القمر الصناعي- التردد -معدل الترميز- الاستقطاب

تردد قناة لنا بلس lana plus- نايل سات- 12226- 27500- أفقي H

تردد قناة لنا السورية lana tv- نايل سات- 12360-27500 -رأسي V

تردد قناة lana tv hd -نايل سات- 11373- 27500- أفقي H