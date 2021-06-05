الجهاد الإسلامي: مسيرة الأعلام "الإسرائيليلة" في القدس عمل عدواني

اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" فلسطين، اليوم السبت، أن مرور المستوطنين بـ"مسيرة الأعلام"، عبر باب العامود، أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة "عمل عدواني".

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، "إن المتطرفين اليهود يواصلون عدوانهم وإرهابهم الذي تحميه وتدعمه حكومة الاحتلال".

وكانت منظمات يمينية "إسرائيلية" متطرفة، دعت أمس الجمعة، إلى المشاركة في مسيرة "استفزازية"، تعتزم تنظيمها بالقدس الشرقية، الخميس المقبل.

ويُطلق على الفعالية اسم "مسيرة الأعلام"، وتمر من خلال باب العامود، أحد أبواب القدس القديمة، وتمر عبر شوارع البلدة، وصولا إلى حائط البراق، الذي يسميه الإسرائيليون "حائط المبكى".

وأضاف شهاب: "نحن نتعامل مع هذه الدعوات، كأعمال عدوانية على أبناء شعبنا وأرضنا".

ودعا الفلسطينيين "إلى شد الرحال للرباط في ساحات المسجد الأقصى ومواجهة أي محاولة لاقتحامه من قبل المستوطنين اليهود".

وشدد على أن "حماية القدس والمسجد الأقصى مسؤولية كل فلسطيني وعربي ومسلم".

وطالب الحكومات والشعوب العربية والإسلامية بـ"تحمل مسؤولياتها" تجاه ما يجري في مدينة القدس المحتلة.

وكان من المقرر تنظيم المسيرة، التي يرفع فيها الكثير من الأعلام "الإسرائيلية"، الشهر الماضي تزامنا مع الذكرى السنوية (بموجب التقويم العبري)، لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، ولكن جرى تأجيلها جراء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، إضافة إلى حالة التوتر في القدس المحتلة.