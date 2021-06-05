اسعار العملات الرقمية اليوم السبت 5 يونيو 2021

انخفضت أسعار العملات الرقمية خلال تداولات اليوم السبت 5 يونيو 2021، وهبط سعر بيتكوين 1.28%.

وبلغ سعر بيتكوين BTC، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 36197.08 دولار للوحدة، في تعاملات هادئة لمعظم العملات المشفرة اليوم.

والمستويات الحالية لسعر بيتكوين لم تشهدها منذ فبراير/شباط وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة في أبريل/نيسان.

سجلت عملة دوجكوين Dogecoin) DOGE) نحو 0.371 دولار، بارتفاع 2.80% اليوم، وعلى ارتفاع يقدر 21.74% خلال أسبوع.

وتراجعت عملة كمبيوتر إنترنت (Internet Computer) ICP إلى 107.45 دولار بنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.70% عن أسعار الأمس.

كما سجلت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC نحو 175.28 دولار، منخفضة 0.61% عن آخر سعر.

وسجل سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT، نحو 24.09 دولار، منخفضة بأكثر من 0.13%.

وسجل سعر العملة الرقمية يونيسواب Uniswap UNI، اليوم مسجلا 26.05 دولار بارتفاع نسبته 1.62% عن أخر سعر.

وسجلت العملة الرقمية تشينلينك الرقمية Chainlink LINK لتسجل 27.56 دولار بارتفاع نحو 1.25%.