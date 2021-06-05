الشيخ نافذ عزام: ذكرى النكسة تشعرنا بخلل كبير في بنية الانظمة العربية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام أن النكبة الثانية "النكسة" أشعرت الجميع أن هناك خللاً مستمرًا وكبيرًا في بنية الأنظمة العربية.

و اوضح عزام في تصريح له عبر اذاعة القدس مساء اليوم السبت، أن الأمور تغيرت الآن، و أن والفلسطينيين أصبحوا أصحاب موقف جديد غير كثيرًا في معادلة الصراع.

و تابع يقول: "الفلسطينيون أجبروا "إسرائيل" على إعادة النظر في سياساتها تجاههم، فكيف لو أن الأمة كلها تحركت وتبنت البرامج الجادة لإزالة آثار النكبتين الأولى والثانية!!".

و دعا الشيخ عزام الامة العربية و الاسلامية بأن تنهض و تساند الفلسطينيين.

و اضاف عضو المكتب السياسي للجهاد: "لشعب الفلسطيني يقوم بواجبه ويقف بقوة وثبات في وجه الاحتلال وهو ما حد من انتشاره وسيطرته على المنطقة, وهذا يؤسس للنصر والتحرير".

و لفت الى أن هناك محاولات محمومة بذلت طوال العقود الماضية لتصفية القضية الفلسطينية وإنهائها، لكنها فشلت.

و اردف قائلاً: "العالم تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتركه يواجه مصيره, وروح الفلسطينيين لم تنكسر ولم تخضع".

و أكد عزام بأن لم تسقط والمسجد الأقصى لا يمكن أن يتحول إلى هيكل كما يزعم الاحتلال، لافتا الى أنه وبعد معركة القدس الرسالة وضحت أن القدس جوهر الصراع.

و وجه عزام الشكر الى شعوب الأمة وأحرار العالم الذين علت أصواتهم اسنادًا للفلسطينيين، مؤكدا انه لا يجب أن تقف جهودهم هنا بل نحتاج برامج ونهوض كافة تيارات الأمة والتعبئة، حتى على مستوى الحكومات.

و تطرق عضو المكتب السياسي للجهاد للقاء سفير الامارات بحاخام "اسرائيلي" قائلا: "شعرنا بألم عندما رأينا سفير دولة عربية وهو يأخذ البركة من كاهن صهيوني، وعلى الدول التي طبعت مع إسرائيل أن تعيد النظر قبل فوات الوقت".