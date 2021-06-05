البحرين: نحن دولة آمنة جدا لليهود

كشف رئيس الجالية اليهودية في البحرين إبراهيم نونو، عن أن الكثير من أبناء الطائفة اليهودية في البحرين يشغلون مناصب حكومية عليا.

و نقلت وسائل اعلام عبرية عن نونو قوله: "تم تعييني في عام 2001، في مجلس الشورى أو الغرفة العليا للبرلمان البحريني، ثم تم تعيين ابنة عمي هدى نونو في عام 2006 من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

سفيرة للبحرين لدى الولايات المتحدة، وبعدها في عام 2008، عينت سفيرة غير مقيمة لدى الأرجنتين والبرازيل وكندا والمكسيك، وكانت لحظة تاريخية للبحرين حيث أصبحت أول دولة عربية تعين سفيرا يهوديا".

وأوضح نونو أنه في البحرين "نجد طعام "الكوشير" في المحلات التجارية الكبرى، وفي بعض الفنادق"، مشيرا إلى أنه "عندما وصل اليهود في ثمانينات القرن الماضي إلى البحرين اشتغلوا في التجارة، وافتتحوا أعمالهم الخاصة في مجال المنسوجات والإلكترونيات والصرافة، وعمل آخرون في شركات النفط، والبنوك، والتعليم".

وأشاد نونو بتعامل البحرين مع اليهود، دون وجود أي معاداة للسامية فيها، مؤكدا أنه لم يواجه قط معاداة السامية في المنامة.

وأضاف رئيس الجالية اليهودية في البحرين: "إنها دولة آمنة جدا لليهود، هنا الدين شيء شخصي، ونحن نفصله عن حياتنا العامة سواء في علاقاتنا التجارية أو مع أصدقائنا.. البحرين مكان رائع لتنشئة أسرة يهودية".

ولفت إلى أن البحرين كانت مركزا للحياة اليهودية في الخليج، واشتهرت بالتسامح والتعايش وحرية العبادة"، مبينا أنه يوجد حاليا حوالي 50 يهوديا يعيشون في البحرين مقابل 800 في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وأعرب نونو عن أمله في الاحتفال بأول حفل زفاف يهودي منذ 51 عاما، والذي سيقام هذا العام في الكنيس اليهودي في البحرين والذي لم يتم فتحه منذ 1948.