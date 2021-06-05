قصة نجاة خالد مقداد من ازمته الصحية بعدما فقد فقد الأطباء الأمل في شفاءه

كشف خالد مقداد، مؤسس قنوات طيور الجنة، لأول مرة، عن تفاصيل أزمته الصحية التي تعرض لها جراء إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه كان قريبًا من الموت بعد توقف أجهزة جسمه عن العمل، وفقدان الأطباء الأمل في شفائه، ولكن معجزة إلهية أعادته مرة أخرى للحياة.

وقال مقداد في تصريحات تلفزيونية في برنامج ”عالسيف“ على قناة (atv) الكويتية، إنه “قبل رمضان بأيام ذهب برفقة ابنه المعتصم لشراء زينة رمضان، وخلال عودتهما شعر بارتفاع في درجة الحرارة، وبطء شديد في الحركة، وفي اليوم التالي لم يستطع التنفس، وتم نقله للمستشفى، ومع تدهور حالته الصحية تم نقله للعناية المركزة“.

وتابع أنه “في البداية كان يشعر بالمحيطين به، لكن مع مرور الوقت دخل في غيبوبة وفقدان الوعي كليًا لفترة طويلة“، مؤكدًا أنه علم من الأطباء بأنه كان في حالة ميئوس منها، مشيرًا إلى أن معظم الزائرين كانوا يودعونه، بحسب تعبيره.

من جانبه، قال نجله الوليد، إن حالة والده تبدلت بشكل سريع، من شخص ميت إلى شخص حي، مؤكدًا أن الأسرة تأثرت بعد دخوله المستشفى معنويًا ونفسيًا خاصة والدته، موجهًا الشكر لجمهور قناة ”طيور الجنة“ الذي ساندهم في محنتهم.

وكانت عائلة خالد مقداد أعلنت إصابته بفيروس كورونا، في منتصف نيسان/ أبريل الماضي، ونقله للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية، لتنتشر بعدها الشائعات حول وفاته، وهو الأمر الذي نفته العائلة أكثر من مرة.