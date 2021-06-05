وفد من الجهاد الإسلامي يعزي عائلة الشهيد فادي وشحة بالضفة المحتلة

قدم وفد من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، واجب العزاء لعائلة الشهيد فادي وشحة وذلك بارتقائه إلى علياء المجد والخلود، متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أسابيع.

واعتبر الوفد الذي زار عائلة الشهيد أمس، أن الشهيد وشحة مثل أيقونة للمواجهات مع جنود الاحتلال، وأمضى من عمره سنوات خلف القضبان زادته قوة وإصراراً على مقاومة الاحتلال.

وفي سياق منفصل قام وفد الجهاد الإسلامي بزيارة البروفيسور عماد البرغوثي والصحفي علاء الريماوي من محافظة رام الله لتهنئتهم بالإفراج عنهم من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد اعتقال دام لعدة أشهر.





