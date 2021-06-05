"كورونا فلسطين".. تسجيل 5 وفيات و209 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 5 وفيات و209 إصابات بفيروس كورونا في جميع الاراضي الفلسطينية خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، بتسجيل حالة وفاة واحدة بالفايروس في مدينة جنين، و 4 وفيات في قطاع غزة.

وذكرت الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 10، بيت لحم 4، قلقيلية 2، طوباس 1، رام الله والبيرة 4، نابلس 4، طولكرم 1، سلفيت 0، ضواحي القدس 0، الخليل 0، أريحا والأغوار 0"، قطاع غزة 183.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزيرة، إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 11، بيت لحم 2، قلقيلية 0، طوباس 0، رام الله والبيرة 10، نابلس 33، طولكرم 3، سلفيت 0، ضواحي القدس 1، الخليل 9، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 56.

وقالت الكيلة: إنه يوجد 21 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضين على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 46 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 373,478 بينهم 234,354 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وصول اعداد المرضى في العناية المكثفة: 21، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 2، والمرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 46.

وبلغ عدد الفحوصات: 1507، فيما وصل إجمالي عدد المواطنين المطعمين المحافظات الشمالية: 332,264، المحافظات الجنوبية: 41,214