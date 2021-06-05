كنيست الاحتلال يبدأ النظر في المصادقة على الحكومة الاجديدة

كشف رئيس كنيست الاحتلال، ياريف ليفين أنه سيتم النظر في المصادقة على حكومة يائير لابيد ونفتالي بينيت يوم الاثنين المقبل، ليتم التصويت عليها في 14 يونيو على الأرجح.

وقال رئيس الكنيست في بيان له الجمعة إنه سيحيل تشكيلة الحكومة إلى الكنيست يوم الاثنين وسيحدد موعدا للمناقشات وللتصويت عليها وقفا للقانون.

وحسب قوانين الاحتلال، يتعين إجراء التصويت على المصادقة على حكومة جديدة في غضون 7 أيام من تقديمها للكنيست.

ويتمتع الائتلاف الحكومي الجديد، الذي من المتوقع أن يطيح برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، والذي يضم 8 أحزاب مختلفة، بتأييد 61 عضوا من أصل الـ120 في الكنيست، ما يوحي بأنه هش وقد يفشل في الحصول على مصادقة النواب إذا قرر أي نائب من أحزاب الائتلاف التصويت ضده.

لكن التقارير الإعلامية الإسرائيلية تشير إلى أن "حكومة التغيير" ستحصل على العدد الضروري من الأصوات على الأرجح، وخاصة بعد اجتماع زعيم حزب "يمينا" بينيت مع أعضاء كتلته.