نزل القاطع لترفع كرامتك.. حملة اردنية لالغاء اتفاق الغاز مع الاحتلال

#نزل_القاطع_لترفع_كرامتك، من المقرر ان تنطلق حملة نزل القاطع التي ينظمها نشطاء اردنيون اليوم السبت في تمام الساعة 10 من مساء والتي تهدف الى إطفاء الكهرباء عن المنازل ساعة واحدة، للمطالبة بالغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي.

وكان وسم نزل_القاطع ووسم #نزل_القاطع_لترفع_كرامتك قد تصدرا مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع تويتر في الأيام الماضية.

ودعا ناشطون الى فصل التيار الكهربائي لمدة ساعة بين 10-11 من مساء السبت 5 حزيران ، للمطالبة بالغاء صفقة الغاز بين الاحتلال و الاردن ، والتي يرونها أكبر اتفاقية تطبيعية مع الاحتلال.